Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu - Son Dakika
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Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu

24.07.2022 09:39

Samsun'da 5. kattaki baba evinin terasından düşen Erhan Baş isimli astsubayın kanlar içindeki cesedini sabah namazına giden vatandaşlar fark etti. Astsubayın hastaneye götürülen cenazesinin ambulanstan indirildiği sırada annesinin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ağrı'da görev yaparken tayini Edirne'ye çıkan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş (31) memleketi Samsun'da babasını ziyarete geldi. 1 çocuk babası astsubay Erhan Baş 5. katındaki baba evinin terasındaki pencereden yere düşerek ağır yaralandı.

Cesedi kanlar içinde bulunan astsubayın, annesinin feryatları yürekleri dağladı

HAYATINI KAYBETTİ

Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan Erhan Baş, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erhan Baş hayatını kaybederken, hastane önünde oğlu ambulanstan indirilirken annesi Fetiye Baş'ın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Edirne, Samsun, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu - Son Dakika
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