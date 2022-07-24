Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan Erhan Baş, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erhan Baş hayatını kaybederken, hastane önünde oğlu ambulanstan indirilirken annesi Fetiye Baş'ın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Edirne, Samsun, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu - Son Dakika

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