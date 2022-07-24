Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti

24.07.2022 10:00

Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti Samsun'da 5. kattan düşen 31 yaşındaki 1 çocuk babası astsubay hayatını kaybetti.

Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da 5. kattan düşen 31 yaşındaki 1 çocuk babası astsubay hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı'da görev yaparken tayini Edirne'ye çıkan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş memleketi Samsun'da babasını ziyarete geldi. 1 çocuk babası astsubay Erhan Baş 5. katındaki baba evinin terasındaki pencereden yere düşerek ağır yaralandı. Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan Erhan Baş, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erhan Baş hayatını kaybederken, hastane önünde oğlu ambulanstan indirilirken annesi Fetiye Baş'ın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika
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