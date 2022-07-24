Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

24.07.2022 14:33
Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde 5. kattan düşen ve piyade astsubay kıdemli çavuş olduğu öğrenilen E.B. (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesinde 5. kattan düşen ve piyade astsubay kıdemli çavuş olduğu öğrenilen E.B. (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden E.B, henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattaki dairenin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan bir çocuk babası E.B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Samsun, Piyade, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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