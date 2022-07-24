Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralanan bir çocuk babası E.B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden E.B, henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattaki dairenin penceresinden zemine düştü.

Kaynak: AA

Samsun, Piyade, Canik, Güncel, Son Dakika

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