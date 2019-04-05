Samsun'da 5 Kilo Esrarla Yakalanan Şahsa 10 Yıl Hapis
1 saat önce
Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 5 kilo esrarla yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun
'da narkotik polisinin takibi sonucu 5 kilo esrarla yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Olay, Tekkeköy
ilçesinin Yaylageriş
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Aydın
P.'nin (45) evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Ekiplerin eve yaptıkları operasyonda 2 adet uyuşturucu tartımında kullandığı değerlendirilen terazi, 4 parça halinde 3'ü kavanozlar içinde toplam 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Aydın P. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aydın P. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Aydın P., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:20 Kaynak: İHA
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