Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

15.07.2023 21:16

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sudan çıkarılan 2 çocuğun durumu ağır.

Olay, Atakum ilçesi Golf Kulübü mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde yaşayan Osman Topçu (44), çocukları Elifnur (11) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz olan yeğenleri Ahmet (10) ve İncilay Altundal'ı (10) Golf Kulübü arkasına denize götürdü.

Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 5 Kişi Aranıyor

AKINTIYA KAPILDILAR

Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar da olaya müdahale etti.

Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 5 Kişi Aranıyor

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu ve İncilay Altundal'ı sağ olarak kurtardı, Elifnur Topçu'yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elifnur Topçu ve İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İncilay Altundal ve Elifnur Topçu sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 5 Kişi Aranıyor

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUK ARANIYOR

Denizde kaybolan Ahmet Altundal'ı arama çalışması başlatıldı. Olaya tanık olan baba Osman Topçu büyük acı yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Samsun, Sudan, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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