Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika
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Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi

14.03.2022 18:37
Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu aileden 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu aileden 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu Ahmet A. (30) ve eşi Foze M. (29) ile çiftin çocukları Safa A. (6), Nermin A. (7) ve Hamza A. (3) hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Gazipaşa, Suriye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika


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