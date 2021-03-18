Samsun'da 5 milyon 12 bin TL süt desteklemesi ödemesi yapıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da 2020 yılı için Çiğ Süt Üretimi Desteklemesi kapsamında toplam 5 milyon 12 bin 27 TL'nin yetiştiricilerin hesabına yatırıldığını açıkladı.

"Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" kapsamında Samsun çiftçisine ödemeler yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Çiğ Süt Üretimi Desteklemesi kapsamında toplam 5 milyon 12 bin 27 TL'nin yetiştiricilerin hesabına yatırıldığını söyledi. Ayrıca soğutulmuş, soğutulmamış ve üretici örgütü aracılığı ile satılan süte ayrı ayrı litre başına olmak üzere ödendiğini belirten İbrahim Sağlam, "2020 yılında Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 1936 yetiştirici desteklemeden yararlanmış olup, 26 milyon 127 bin 363 litre süte ödenen destekleme miktarı ise toplam 5 milyon 12 bin 27 TL'dir" dedi.

Yetiştiricilerin desteklerden azami oranda yararlanabilmeleri için dikkat etmeleri gereken durumlara da değinen Sağlam, "Yetiştiricilerimizin bir mağduriyet yaşamamaları için müstahsil makbuzu veya faturalarını eksiksiz ve doğru olarak düzenletmeleri ve süt üreticileri birliklerine zamanında başvuru yapmaları gerekmektedir" diye konuştu. - SAMSUN