Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden kişi, babasının iş arkadaşı çıktı - Son Dakika
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Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden kişi, babasının iş arkadaşı çıktı

14.04.2022 21:40
Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden kişi, babasının iş arkadaşı çıktı

Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğunu evine götürerek istismar ettiği öne sürülen bir kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın kızın babasıyla aynı iş yerinde çalıştığı ortaya çıktı. İstismara uğrayan 5 yaşındaki kızın anlattıkları karşısında ailesi şoke oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir aile, sağlık merkezinden dönerken evde bıraktıkları 5 yaşındaki kızları R.C.M.'yi evden metrelerce uzakta görünce dona kaldılar. 5 yaşındaki kızlarına "buraya nasıl geldin" diye soran aile fertleri, kızın anlattıkları karşısında şoke oldular.

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"EVİNE GÖTÜRÜP BAZI ŞEYLER YAPTI"

Korku ve panik içinde olan çocuk babasıyla aynı iş yerinde çalışan ve kendileri ile aynı mahallede ikamet eden Y.T.(34) adlı şahsın kendisini evine götürdüğünü, burada giysilerini çıkartıp kendisine bazı şeyler yaptığını ailesine anlattı.

AİLE SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Iraklı aile soluğu Dikbıyık Jandarma Karakolunda aldı. Ailesi kızlarına istismarda bulunduğunu iddia ettiği Y.T.'den şikayetçi oldu. Y.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Çarşamba, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden kişi, babasının iş arkadaşı çıktı - Son Dakika


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