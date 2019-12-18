Samsun'da 5 yılda 64 bin çocuk yüzme öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun'da 5 yılda 64 bin çocuk yüzme öğrendi - Son Dakika Spor

Samsun'da 5 yılda 64 bin çocuk yüzme öğrendi

7 saat önce

Samsun'da 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' ve 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projeleri kapsamında 5 yılda 64 bin çocuk yüzme öğrenirken, 2019-2020 sezonu sonunda hedefin 74 bin öğrenci olduğu bildirildi.

Samsun'da 5 yılda 64 bin çocuk yüzme öğrendi, System.String[]

Samsun'da 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' ve 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projeleri kapsamında 5 yılda 64 bin çocuk yüzme öğrenirken, 2019-2020 sezonu sonunda hedefin 74 bin öğrenci olduğu bildirildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklığıyla 5 yıldır yürütülen 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projeleri kapsamında bugüne kadar 64 bin öğrenci yüzme öğrendi. Samsun Olimpik Yüzme Havuzunda her geçen gün öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen yüzme seansları tüm hızıyla devam ediyor.


Hedef 74 bin öğrenci


Hedeflerinin 2020 yılının Aralık ayına kadar 74 bin öğrenciye yüzme öğretmek olduğunu ifade eden Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Projelerimiz aktif olarak devam ediyor. Havuzlarımız 24 saat desek abartılı olmaz, açık durumda. Hafta sonları da dahil tüm yavrularımızı burada yüzme öğrensinler noktasında 8 seanslık bir çalışmalarımız var. Bu projelerimize yurtlarımızdaki üniversite öğrencilerimizi de katıyoruz. Görüyoruz ki gerçek anlamda yüzme ile alakalı bilmeyen gençlerimizin olduğunu fark ettik. Bu onlara inanılmaz derecede katkı ve fayda sağladı. Gençlerden, öğrencilerden ciddi anlamda dönüş sağladık. Bizler gençlerimiz spor ile buluşsun ve kendilerine zinde hissetsin adına mesai arkadaşlarımız ile ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.


Öğrenciler ise yüzmenin çok zevkli olduğunu, her geçen gün gelme isteklerinin artığını belirttiler. - SAMSUN

Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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