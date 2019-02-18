Son Dakika Haberleri: Samsun'da 5 Yılda Bin 577 Bina Riskli Bulundu

Samsun'da 5 Yılda Bin 577 Bina Riskli Bulundu

26 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında son 5 yılda bin 577 binada, 3 bin 340 konutta ve 889 iş yerinde risk tespit edildi.

Samsun'da 5 Yılda Bin 577 Bina Riskli Bulundu, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun'da alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında son 5 yılda bin 577 binada, 3 bin 340 konutta ve 889 iş yerinde risk tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Samsun'da 2013 yılında başlatılan alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamsında 2013 ve 2016 yılları arasında bin 212 binada, 2 bin 432 konutta, 718 iş yerinde, 2017 yılında 251 binada, 516 konutta, 128 iş yerinde, 2018 yılında ise 114 binada, 412 konutta, 43 iş yerinde risk tespit edildi.

12 milyon lira kira yardımında bulunuldu

5 yıllık süreçte ise toplamda bin 577 binada, 3 bin 340 konutta ve 889 iş yerinde risk tespit edilirken bu yapıların yüzde 90'ı gerekli prosedürlerin ardından yıkıldı ve yenisi yapıldı. Yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 yıllık süreçte 12 milyon 760 bin 569 lira kira yardımında bulundu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:57 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı İŞKUR Programlarına Katılan İşsiz Anneye, Aylık 2 Bin 420 Lira Ödeme Yapılıyor

Bir Yıldır Aşk Yaşayan Deniz Seki ve Tayfun Topal Ayrıldı Son Dakika! Benzine 27 Kuruş Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:23:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da 5 Yılda Bin 577 Bina Riskli Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]