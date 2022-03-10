Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

10.03.2022 10:29
Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde belirlenen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberleri | Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı Son dakika haberleri | Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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