Samsun'da 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kökçüoğlu Mahallesi, 12 Ada Türkleri Sokak'ta komşular bir süredir haber alınamayan Mehmet Irmak'ın (55) evine gitti.

Altı ay önce annesini kaybeden ve evde tek başına yaşayan Irmak'tan yanıt alamayan komşuları durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Irmak'ın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.