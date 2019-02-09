Son Dakika Haberleri: Samsun'da 56 Milyon Liralık Sağlık Yatırımı Hizmete Giriyor

Samsun'da 56 Milyon Liralık Sağlık Yatırımı Hizmete Giriyor

1 saat önce

Sağlık Bakanlığınca 56 milyon liralık yatırımla Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaptırılan yeni devlet hastanesinin inşaatı tamamlandı.

Samsun'da 56 Milyon Liralık Sağlık Yatırımı Hizmete Giriyor, System.String[]
Sağlık Bakanlığınca 56 milyon liralık yatırımla Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaptırılan yeni devlet hastanesinin inşaatı tamamlandı.

Samsun'daki önemli sağlık yatırımlarından 56 milyon liraya mal olan yeni Çarşamba Devlet Hastanesinin inşaat çalışmaları sona erdi.

Hizmete 11 Şubat Pazartesi günü açılacak 250 yataklı hastaneye son teknolojik tıbbi cihazlar konuldu.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yılından beri hizmet veren eski hastanesinin ekonomik ömrünü tamamladığını, insanlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için gerekli fiziki koşulları bulunmadığını söyledi.

Yeni hastaneyle insanların daha modern koşullarda sağlık hizmeti alma imkanına kavuşacağını vurgulayan Oruç, "Yeni hastane binamızda özellikle tıbbi cihazlara büyük önem verilerek son teknoloji olanların hizmete sunulması sağlandı. Hastanemizde hizmete girecek MR cihazı, Samsun'daki kamu hastanelerinde kullanılan en üstün teknik özelliklere sahip. Yine hastanemiz Kulak, burun, boğaz, göz ve beyin cerrahi bölümlerimizde kullanılacak ameliyat mikroskopları ve ameliyat masaları da yeni hizmete giren şehir hastanelerinde hizmete sunulan cihazlarla aynı teknik özelliktedir." şeklinde konuştu.

- "Doktorlar evden yoğun bakımı takip edebilecek"

Hastanenin her bölümünde son teknolojik cihazlar kullanıldığına işaret eden Oruç, "Yoğun bakım bölümünde kullanılan monitörlere hekimlerimiz uzaktan bağlantı yaparak, evlerinden bile hastalarının durumunu ve sağlık verilerini takip etme olanağı bulacak. Yani hastanemizin tıbbi cihaz ve teknolojik altyapısı şehir hastaneleriyle yarışacak kadar güçlü. Bu yönüyle hastanemizin bir şehir hastanesi hüviyetinde hizmet vereceğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Tek kişilik özel doğum odası, anne misafirhanesi, modern bekleme alanları, çocuklara özel dizayn edilen poliklinikler ve çocuklar özel acil ünitesi barındıran acil servisin hastanenin diğer özelliklerinden olduğuna dikkati çeken Oruç, şunları kaydetti:

"Ayrıca hastanemizde akıllı enerji yönetim sistemi de bulunuyor. Hastanemizin tüm poliklinik servis alanlarındaki ışıklandırma sistemleri, bulundukları alanda birinin bulunup bulunmadığını tespit edip, kimsenin bulunmadığı bölgenin ışıklarını biri tekrar gelene kadar otomatik olarak kapatıyor. Böylece bina içi alanlarda gereksiz enerji sarfiyatının da önüne geçme imkanına sahip olacağız. Hastalarımızın acil durumlarda mavi kod müdahale ekiplerimizi çağırdığı sistem de yeni teknolojik altyapımızla modernize edildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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