Son Dakika Haberleri: Samsun'da 575 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da 575 kök Hint keneviri ele geçirildi

56 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Alaçam ve Bafra ilçelerine yapılan operasyonda 575 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili ise 1 kişi tutuklandı.

Samsun'da 575 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Alaçam ve Bafra ilçelerine yapılan operasyonda 575 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili ise 1 kişi tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Alaçam ilçesinde N.K.'nın kendisine ait bahçede yasa dışı kenevir ekimi yaptığını, Bafra ilçesinde ise A.Y. ve H.K.'nın ise söz konusu kenevir ekimi ile bağlantılı olduğunu tespit edildi. Şahıslara ait 1'i Alaçam'da, 2'si Bafra'da olmak üzere 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlenip arama gerçekleştirildi.

1 kişi tutuklandı

Arama neticesinde boyları 50 santimetre ila 2 metre arasında değişen 575 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ve 1 adet bitki sulamada kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan A.Y. ve N.K. ifadesinin alınması sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.K. ise tutuklanarak Bafra Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Samsun, Alaçam, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi
Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:39:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da 575 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]