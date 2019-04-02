Son Dakika Haberleri: Samsun'da 6,2 Milyar TL'lik 597 Proje Var

Samsun'da 6,2 Milyar TL'lik 597 Proje Var

6 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Mart 2019 itibariyle il genelindeki 597 projenin toplam tutarının 6 milyar 256 milyon TL olduğunu söyledi.

Samsun'da 6,2 Milyar TL'lik 597 Proje Var, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, Mart 2019 itibariyle il genelindeki 597 projenin toplam tutarının 6 milyar 256 milyon TL olduğunu söyledi.

2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında SASKİ Toplantı Salonu'nda yapıldı. Samsun'daki kurum amirlerinin katıldığı toplantıda Samsun'da devam eden projeler ve yeni başlanacak projeler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu toplantıda 2019 yılında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları görüşülecek. Mart 2019 itibariyle ilimiz genelinde 597 proje bulunmakta olup, bunun 327'si yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 270'i belediyelerimizce yürütülmektedir. Projelerin toplam tutarı 6 milyar 256 milyon TL'dir. Bu projelere 2019 yılında 1 milyar 295 milyon TL ödenek tahsis edildi. Uygulama sonucunda bu ödenekten 232 milyon 87 bin TL kullanıldı. Nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 18'e tekabül etmektedir. Bu kapsamında il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü 597 projeden 61'i dönem sonu itibariyle (Mart) tamamlanmış, 351'i yıllara sari olarak devam etmekte, 78'i hale aşamasına gelmiş olup, 107 projeye ise henüz başlanamamıştır. 2019 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Toplantı, açılış konuşmasının ardından kurumların sunumlarıyla devam etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:39 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçtiğimiz Mart Ayının En Çok Konuşulan İsimleri Belli Oldu Üreticiden Tüketiciye Fiyat Yüzde 300 Artıyor Antalya'ya İlk 3 Ayda Gelen Turist Sayısı 571 Bine Ulaştı Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:45:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da 6,2 Milyar TL'lik 597 Proje Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]