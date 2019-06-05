Son Dakika Haberleri: Samsun'da 6 aydır aranan kişi yakalandı
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Samsun'da 6 aydır aranan kişi yakalandı

40 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 aydır aranan şüpheli, yakalandı.

Samsun'da 6 aydır aranan kişi yakalandı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde 6 aydır aranan şüpheli, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi'nde vatandaşları rahatsız etmesi nedeniyle şikayet edilen S.K'nin (29) yapılan GBT sorgusunda, 6 aydır hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.
Üzerinde ruhsatsız silah bulunan şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Bafra, Samsun, Güncel
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