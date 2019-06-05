Samsun'da 6 aydır aranan kişi yakalandı
40 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde 6 aydır aranan şüpheli, yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:03 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde 6 aydır aranan şüpheli, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi'nde vatandaşları rahatsız etmesi nedeniyle şikayet edilen S.K'nin (29) yapılan GBT sorgusunda, 6 aydır hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.
Üzerinde ruhsatsız silah bulunan şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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