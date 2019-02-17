Son Dakika Haberleri: Samsun'da 6 Bin 384 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Samsun'da 6 Bin 384 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 384 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 6 Bin 384 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 384 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a yüklü miktarda sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap getirilip satış yaptığının bilgisini aldıkları Y.A.'yı takibe aldı. Y.A. evinin yakınında kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.'nın üzerinden 672 kapsül sentetik ecza elde edildi. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 712 kapsül sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen F.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Y.A. ve F.S., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
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