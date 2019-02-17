Samsun'da 6 Bin 384 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 384 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 384 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Samsun'a yüklü miktarda sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap getirilip satış yaptığının bilgisini aldıkları Y.A.'yı takibe aldı. Y.A. evinin yakınında kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.'nın üzerinden 672 kapsül sentetik ecza elde edildi. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 712 kapsül sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen F.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Y.A. ve F.S., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:15 Kaynak: İHA
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