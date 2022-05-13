Samsun'da 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

13.05.2022 14:43
Samsun'da 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Takip edilen B.Ö'nün İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinden uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Adreste arama yapan polis, 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi, zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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