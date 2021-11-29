Samsun'da 6. kattaki pencereden düştüğü iddia edilen lise öğrencisi öldü - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde 6. kattan düştüğü iddia edilen lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi 178. Sokak'ta bir apartmanın 6. katında yaşayan lise 9. sınıf öğrencisi Ç.G. (14), odasındaki pencereden beton zemine düştü.

Sabah işe gitmek için kalkan baba Haydar G, çocuğunun odasında olmadığını ve pencerenin açık olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ç.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla soruşturma başlattı.