6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı - Son Dakika

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. tarafından düzenlenen Samsun 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, 57 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta, Samsun'un güçlü bir mobilya üretim geçmişine sahip olduğunu vurguladı.

Bu altyapının değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Dağlı, "Bizim böyle bir becerimiz, altyapımız var. İnsan, malzeme, donanım ve pazar altyapısı var. İnşallah geçmişten ders almak suretiyle yeniden canlandırmamız gerekli." dedi.

Dağlı, kentte mobilya sektörünün en önemli beş sektörden biri olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Gerçekten nitelikle ihracata dayalı iş yapan çok güzel tesislerimiz var. Samsun'umuz çok önemli bir konuma sahip. 3 limanımız var. Demir yolumuz var. Uluslararası havalimanına sahibiz. Bundan daha güzel bir altyapı olmaz. En önemlisi insan altyapısı. Mobilya konusunda, el becerileri konusunda çok önemli bir insan altyapımız var. Zamanla sular durulacak. Her zaman şimdiki gibi olmayacak. Biz önemli bir lokasyondayız. Kuzeye açılan en önemli noktadayız. Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden mobilyacıların önemli malzeme sağladığını biliyoruz. Sular durulacak ve inşallah ihracatımız tekrar çok daha fazlasıyla başlayacak. Pandemi yaşıyoruz iki yıldır. Pandemi döneminde biz ülke olarak Allah'a şükür çok daha büyüyen bir pozisyondayız."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un Karadeniz'in en önemli lokasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Samsun'un son yıllarda ciddi bir atak içinde olduğuna dikkati çeken Demir, "Anadolu fuarlarında en verimli fuar merkezlerinden bir tanesi Samsun. Samsun geçmişte mobilya ve dekorasyon alanında Türkiye'den en önemli lokasyonlardan bir tanesiydi. Bugün İnegöl'den daha öndeydi Samsun. Ama süreç içerisinde inovasyon, markalaşma, bilgi, teknoloji, geleceği okuma... Bu konuda her şey emekle oluyor. Burası bir toptancı merkeziydi daha çok. İmalatta belli merkezlerin gerisindeyiz ama şu anda Samsun'daki mobilya ve dekorasyon sektörü çok sağlıklı ve güzel bir büyüme içerisinde. Buna hepimizin ciddi desteklemesi gerekiyor." diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir de Türkiye'nin en eski mobilya üretim merkezlerinden biri Samsun'da mobilya ve dekorasyon fuarının altıncısını düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Samsun dışında farklı bölgelerden 57 firmanın katılımıyla fuarın kapılarını ziyarete açtığını dile getiren Gökdemir, "Fuarda oturma grupları, yatak odaları, bahçe, balkon mobilyaları, ofis mobilyaları, yatak baza çeşitleri, mutfak mobilyaları ve aksesuarlar gibi çok çeşitli ürünler çağdaş ve özgün tasarımlar hem yurt içinden hem yurt dışından gelecek mobilya toptancıları mobilya alıcılarıyla son tüketicilerin beğenisine sunulacak." dedi.

Gökdemir, yaptıkları tanıtım çalışmaları sonucunda fuara farklı ülkelerden de katılım olacağını dile getirerek, " Gürcistan, Libya, Filistin, İsrail, Ürdün, Umman, Lübnan, Sudan, Fransa ve Almanya'dan katılımını kesinleştirmiş misafirlerimizi ağırlayacağız. Fuar boyunca firmalarımızla bir araya gelip birebir görüşmeler yapacaklar. Bunun sonucunda katılımcılarımızın ihracat hacimlerinin artacağına inanıyoruz. Sanayicilerimizin yeni pazarlara açılacağına inanıyoruz. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar stantları gezdi.

Fuar, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.