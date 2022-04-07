Samsun'da '60 bin dal' makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da '60 bin dal' makaron ele geçirildi

07.04.2022 15:48
Samsun'da '60 bin dal' makaron ele geçirildi

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda '60 bin dal' makaron ele geçirildi.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda '60 bin dal' makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde, bir iş yerine yaptıkları operasyonda 60 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ş. hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da '60 bin dal' makaron ele geçirildi - Son Dakika


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