Samsun'da 601 projenin toplam tutarı 7,1 milyar TL - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsun'da 601 projenin toplam tutarı 7,1 milyar TL - Son Dakika Ekonomi

Samsun'da 601 projenin toplam tutarı 7,1 milyar TL

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımlar hakkında bilgi vererek, il genelinde bulunan 601 projenin toplam tutarının 7 milyar 112 milyon TL olduğunu açıkladı.

Samsun'da 601 projenin toplam tutarı 7,1 milyar TL, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımlar hakkında bilgi vererek, il genelinde bulunan 601 projenin toplam tutarının 7 milyar 112 milyon TL olduğunu açıkladı.


İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı şehrin kamu ve kurum temsilcileri ile belediye yetkililerinin katılımları ile Devlet Su İşleri (DSİ) 7 Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Başlangıç kısmı basına açık olan toplantıda Samsun yatırımları hakkında bilgi veren Vali Osman Kaymak, 2020 yatırım projeleriyle ilgili bilgi aktardı.


"Projelerin toplam tutarı 7 milyar 112 milyon TL"


Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısında projeler hakkında bilgi veren Samsun Valisi Osman Kaymak, "Aralık 2019 itibarıyla yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden aldığımız raporlara göre Samsun genelinde 602 proje bulunmakta olup, bunun 337'si yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 265'i de belediyelerimizce yürütülmektedir. Projelerin toplam tutarı 7 milyar 112 milyon TL'dir. Bu projelere 2019 yılında 1 milyar 596 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama sonucunda bu ödenekten 925 milyon 963 bin TL'si kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 59'a tekamül etmektedir. Bu kapsamda il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü 602 projeden 248'i dönem sonu itibariyle tamamlanmış, 216'sı yıllara sari olarak devam etmekte, 29 proje ihale aşamasına gelmiş olup, 109 projeye ise henüz başlanmamıştır. Yapılacak olan yatırımların zamanında tamamlanması konusunda yatırımcı kuruluşlarımızın iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaları ve her hangi bir sorun olduğu zaman valilik makamını bildirmeleri önem arz etmektedir. 2020 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni eder, toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.


Toplantı, açılış konuşmasının ardından kurum yetkililerin sunumuyla basına kapalı devam etti. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

50 saniyede, 80 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada
3,5 ay önce silahını kendisine doğrulttu! Hastanede son nefesini verdi Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı Bu ilçede 'kaz tiridi' talebine yetişilemiyor

Son Dakika Haberleri
22:10 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:04 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:00 Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor - Son Dakika Ekonomi
20:52 Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi
20:28 Küresel borçlar 253 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi
19:04 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 601 projenin toplam tutarı 7,1 milyar TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]