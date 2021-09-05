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Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü - Son Dakika

Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü

05.09.2021 13:41
Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 61 yıldır çözülemeyen ve 26 kişinin taraf olduğu arazi anlaşmazlığı arabuluculuk uygulaması sayesinde 8 ayda çözüme kavuşturuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 61 yıldır çözülemeyen ve 26 kişinin taraf olduğu arazi anlaşmazlığı arabuluculuk uygulaması sayesinde 8 ayda çözüme kavuşturuldu.

Hukuki uyuşmazlıkların mahkemelere göre daha seri ve hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan, tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayanan arabuluculukta çözüme kavuşturulan örnek uygulamalardan biri de Samsun'da gerçekleşti.

Çarşamba'da 1900 yılı doğumlu Fatma Saral'ın vefatının ardından kendi üzerine kayıtlı 5 gayrimenkul tapusu 1960 yılında sicile kaydedildi. Saral'ın mirasçıları, nüfus kayıtlarında soy isimlerinin yanlış yazılması ve kütüklerdeki farklılıklar nedeniyle bugüne kadar miras konusunda herhangi bir sonuç alamadı. Mirasçılar, 61 yıldır devam eden anlaşmazlığın çözümü için mahkemeye gitmeye karar verdi.

Avukatlarıyla görüşen mirasçılardan bazıları mahkeme sürecinin uzun süreceği bilgisi üzerine arabulucuya başvurma kararı aldı.

"Mirasçılar, arabuluculuk müessesi sayesinde aynı masaya oturup anlaşmış oldu"

Arabulucu avukatın yaptığı araştırmalar sonucu, mirasın tarafı olduğu belirlenen 26 kişi tespit edildi. Arabulucu avukat, aralarında Saral'ın torunları ve torunlarının çocuklarından oluşan üç kuşak akrabayı video konferans yöntemiyle bir araya getirdi. Yirmi altı mirasçı ile görüşen arabulucu, 8 ay içinde tarafları uzlaşmaya ikna etti, 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturuldu.

Avukat Kübra Gündoğdu, AA muhabirine, arabuluculuğa konu olayın taşınmazlar üzerindeki miras paylaşımının 61 yıldır çözülememesi nedeniyle yaşandığını aktardı.

Uyuşmazlığın çözülmesi için tarafların kendilerine bilgi almak için başvurduğun anlatan Gündoğdu, "Biz de kendilerine dava açılmadan önce arabuluculuk kurumuna başvurmalarını tavsiye ettik. Bunun üzerine taraflar bize arabuluculuk konusunda başvurdular. 61 yıldır çözülemeyen miras paylaşımı 8 ay gibi kısa bir sürede çözüme kavuşmuş oldu. Yani yargı yolundan daha kısa bir sürede çözüme kavuşmuş ve zaman kaybını önlemiş oldu. Uzun yıllar anlaşamayan mirasçılar, arabuluculuk müessesi sayesinde aynı masaya oturup anlaşmış oldu." dedi.

Arabuculukta sürecin tarafların istekleri doğrultusunda ilerlediğine işaret eden Gündoğdu, "Arabuluculukta yargılamadaki gibi haklı veya haksız taraf aranmayıp ortak menfaat göz önüne alındı. Ayrıca taraflara da kısa sürede kazanç sağlamış oldu." ifadesini kullandı.

"Kimse birbirine küsmeden mirasımızı paylaştık"

Mirasçı Gülizar Arslan (55) ise miras anlaşmazlığının dededen babaya, babadan da kendilerine kaldığını ve arabulucu sayesinde 61 yıldır süren anlaşmazlığın sona erdiğini dile getirdi.

Fatma Karaca (50) da çok uzun süredir miras paylaşımı konusunda anlaşamadıklarını vurgulayarak, "Arabuluculuk sayesinde dava açmadan miras paylaşımını yaptık. Çok mutluyuz. Kimse birbirine küsmeden mirasımızı paylaştık." diye konuştu.

Gündoğdu, Çarşamba, Mahkeme, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk ile çözüldü - Son Dakika


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