Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya, maske ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıttı.

İl genelinde okullarda, camilerde, kamu kurumlarında ve halkın yoğunlukla kullandığı noktalarda düzenli olarak dezenfekte ve izolasyon çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği 65 yaş üstü vatandaşlara maske, kolonya ve eldiven verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, basın mensuplarına, koronavirüsün en çok yaşlıları etkilediğini hatırlattı.

Yaşlıların ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşların evde kalması gerektiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadelede vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara ve kişisel hijyene dikkat etmeleri gerekir. Koronavirüs salgını geçene kadar çok önemli bir durum olmadıktan sonra dışarı çıkılmasın. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bir ihtiyacı olursa Belediyemizin Çözüm Merkezi'ni aradıklarında her türlü ihtiyaçları karşılanacak. Bu süreci hep birlikte atlatacağız."

Demir, 65 yaş üstü bazı kişileri telefonla arayarak uyarılarda bulundu.