Samsun'da yaşlılar birlikte oyun oynayarak sosyalleşiyor - Son Dakika
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Samsun'da yaşlılar birlikte oyun oynayarak sosyalleşiyor

13.09.2022 16:26
Samsun'da yaşlılar birlikte oyun oynayarak sosyalleşiyor

Samsun'da 65 yaş ve üstü yaşlılar birlikte mangala ve ahşap blok oyunları oynayarak sosyalleşiyor.

Samsun'da 65 yaş ve üstü yaşlılar birlikte mangala ve ahşap blok oyunları oynayarak sosyalleşiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Hanımlar Lokalinde 65 yaş ve üstü kadınların sosyalleşmesi için iç mekan ve dış mekan etkinlikleri düzenledi.

Etkinlikte yaşlılar birlikte mangala ve ahşap blok oyunu oynadı. Yaşlıların el becerilerinin gelişmesi için anahtarlık ve takı yapımı öğretiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü kadınlar, manevi ve zihinsel gelişimlerine destek olmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Onların birlikte sosyalleşme fırsatı bulmalarının yanında, dayanışma ve iş birliği sergilemeleri, etkinlik sonunda yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş ise, "65 yaş ve üstü evli veya tek başına yaşayan, kimi kimsesi olmayan, ekonomik ve sosyal yönden yoksun durumda olan yaşlılarımızın evlerine hapsolmalarını engellemek, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan gelişimlerini desteklemek amacıyla iç mekan etkinlikleri düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

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