Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirdi.

Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi, System.String[]

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirdi.

Valilik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ca yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili 65 yaş ve üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar için ek tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar için ek tedbirlerin alınma zorunluluğu ortaya çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.

"65 yaş üstü vatandaşlarımız için her gün sabah 10: 00 ve akşam 20: 00 saatleri arasında sokağa çıkabilme kararına '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10: 00-15: 00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanması' ibaresi eklenmiştir. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki banka, noter, kargo gibi iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına, kurulumuzca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

Samsun Valiliği, Toplu Taşıma, Valilik, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 22:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi - Son Dakika

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