Samsun'da 7 bedensel engelli sığınmacıya tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika

Samsun'da 7 bedensel engelli sığınmacıya tekerlekli sandalye yardımı

Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliğinde 7 bedensel engelli sığınmacıya tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliğinde 7 bedensel engelli sığınmacıya tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

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SAMEF Başkanı Mehmet Akbulut, özellikle engelli bireylerin toplumsal bütünleşmelerine yönelik ulusal anlamda hak temelli faaliyetlere devam ettiklerini, aynı zamanda eğitim, erişim, istihdam ve sosyal yardım gibi birçok projeye imza attıklarını anlattı.

Bu kapsamda 2013 yılından bu yana engelli ve engelli olmayan bireylere yönelik kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu iş birliğinde faaliyet gösterdiklerini belirten Akbulut, "Sığınmacılara yönelik yabancılar için Türkçe eğitim ile gıda, giyim ve sosyal yardımlarda bulunduk. Eğlence ve spor programları düzenledik. Son olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde ilimizde yaşayan 7 ihtiyaç sahibi sığınmacıya tekerlekli sandalye yardımında bulunduk." dedi.

Akbulut, Kovid-19 salgını sürecinde herkesi dikkatli olmaya ve kurallara uymaya davet ederek, "Durumu iyi olan kişi ve kurumların özellikle bu süreçte ihtiyaç sahibi bireylere yardımcı olmalarını istiyoruz. İlimizde yaşayan tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunun engelli sığınmacı bireylere verdikleri destekten dolayı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine, Samsun Büyükşehir Belediyesine ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Pandemi Sosyal Destek, Birleşmiş Milletler, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 7 bedensel engelli sığınmacıya tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika
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