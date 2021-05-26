Samsun'da 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen B.P, E.O.M, F.Z. ve E.K. hakkında çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri Yeşildere Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve B.P. ile E.O.M'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 252 kapsül sentetik hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O.M. ve B.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.