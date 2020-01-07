Samsun'da 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika

Samsun'da 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

6 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden 7'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek, System.String[]

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden 7'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılarının, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle 31 Aralık 2019'da İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 10'u da sınır dışı edilmişti.

Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemiyle dava açıldı
Almanya askerlerini kaydırıyor! İran ile kriz yaşayan ABD, Irak'ta yalnızlaşıyor 15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı 15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

Son Dakika Haberleri
20:17 Gaziantep nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika
20:16 TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni - Son Dakika
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
20:07 Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
20:02 Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:19:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]