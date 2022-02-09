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Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu - Son Dakika

Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

09.02.2022 18:28
Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Samsun'da 5'i çocuk 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik odu.

Samsun'da 5'i çocuk 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik odu.

Olay, Havza ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ısınmak için semaveri odalarına alan aile gece uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen D.K., eşi B.K. ile çocukları G.S.K. (9), D.E.K. (7), Ş.N.K. (13), E.K.(6) ve Y.K. (12) Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu - Son Dakika
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