Son Dakika Haberleri: Samsun'da 7 kişiye uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı
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Samsun'da 7 kişiye uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı

37 dakika önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuksuz olarak yargılanan 7 kişiye ceza yağdı.

Samsun'da 7 kişiye uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı, System.String[]

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuksuz olarak yargılanan 7 kişiye ceza yağdı.


Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada haklarında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan 13 kişinin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Sabri O. (38) ve Murat S.K.'yi (32) "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay 6'şar gün hapis cezasına çarptırırken, aynı suçtan yargılanan Emrah Ç.(33), Hakan P.(39), Mecit Y.(30), Önder E.(36) ve Ramazan E.'ye(35) ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, 6 kişi de beraat etti. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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