Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet yapılıyor - Son Dakika

Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet yapılıyor

09.12.2020 16:31
Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet yapılıyor, System.String[]

İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin, Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin, Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

Samsun'da aktif olarak 70'e yakın branş olduğunu ifade eden Serkan Perçin, bütün branşlara eşit bir şekilde hizmet verdiklerini belirterek, "Şehrimiz, güçlü bir spor kentidir. Salon sporlarında Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'lerde takımlarımız bulunuyor. Hem bu takımlarımıza hem de diğer branşlara güç katacak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Tesislerimizdeki tüm alanlarda, branş temsilciliklerine, kulüp yöneticilerine ve sporculara, ihtiyaçları doğrultusunda oda, spor alanı ve malzeme temini sağlıyoruz. Herhangi bir mağduriyet oluşmaması ve tüm branşların devletin spor alanındaki gücünü arkasında hissetmesi için çalışıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün kontrolünde, ilçe müdürlüğümüzün denetiminde gerçekleşen bu hizmetlerle, Samsun'un spor gücüne güç katmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesislerin ve sportif alanların, büyük takımların ihtiyaçlarına dahi karşılık verebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen İlkadım 55 Spor Kulübü ve Canik Belediyespor Kulübü Antrenörü Erdem Işık ise şunları söyledi: "Şehrimizi temsil etmek için gençlerimizle mücadele ediyoruz. Büyük liglerdeki takımların sahip olduğu bütün tesis imkanlarına, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na sahibiz. Bu anlamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde, İlkadım 55 Spor Kulübü ve Canik Belediyespor olarak, şehrimizin önemli spor markalarından birisi yapacağımıza olan inancımız tamdır. Pandemi süreci, tüm branşlarda olduğu gibi bizi de etkiledi. Ancak yeniden güçlenmek ve Samsunlu gençlerin spordaki başarılarını tüm Türkiye'ye göstermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." - SAMSUN

Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet yapılıyor
Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet yapılıyor
Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet yapılıyor

Spor Toto Süper Lig, Canik Belediyespor, İlkadım, Samsun, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsun'da 70'e yakın branşta sportif faaliyet yapılıyor - Son Dakika Spor


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