Vali Zülkif Dağlı işletmeleri haksız fiyat artışları ve stokçuluğa karşı uyardı - Son Dakika

Samsun'da üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere fiyat denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğünce kentte fahiş fiyat artışları, fiyat etiketleri ve stokçuluğa yönelik, resen ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, market, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ile gıda toptancılarında temel gıda ve tüketim ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünlerin tespit edilerek, denetlenen firmalardan alınan savunma kapsamında ürünlere ait geriye dönük alış ve satış faturaları ile gerekli bilgi ve belgeler talep edildiği aktarıldı.

Haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığı anlaşılan işletmelerin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildiği aktarılan açıklamada, kurul tarafından idari para cezasının belirlenmesinde işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususların dikkate alındığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, haksız fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldığını ve bu kapsamda 80 işletmeye ait tespit tutanaklarının gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna yönlendirildiğini belirtti.

Dağlı, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da 626 işletme ve 6 bin 158 adet ürün denetlenerek bunlardan 47 işletmede 74 üründe aykırılık tespit edilmiş ve Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğümüzce de bu işletmelere yönelik idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verdi.

Döviz kuruna bağlı girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artıran üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin, döviz kurundaki düşüşe paralel olarak satış fiyatlarını düşürmeleri konusunda da aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunan Zülkif Dağlı, aksi taktirde Meclise sunulan kanun değişikliğinin yasalaşması durumunda, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin daha ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalacakları konusunda uyarıda bulundu.