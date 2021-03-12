750 kilogram bakır kablo çaldığı öne sürülen 3 kardeş tutuklandı - Son Dakika

Araç plakasında şüphelileri tespit eden ekipler, Emrah G, Serkan G. ile Ali Han G'yi gözaltına aldı.

İş yeri ve çevresindeki 25 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, zanlılar kaçtıkları aracı ve gidiş istikameti belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22 Şubat'ta Tekkeköy ilçesindeki bir iş yerinden 100 bin lira değerinde 750 kilogram bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti