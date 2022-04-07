Samsun'da 764 bin 800 dal makaron ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 764 bin 800 dal makaron ve silah ele geçirildi

07.04.2022 18:24
Samsun'da 764 bin 800 dal makaron ve silah ele geçirildi

Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen polis, 764 bin 800 dal makaron ve silah ele geçirdi.

Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen polis, 764 bin 800 dal makaron ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Y.E.Ç. (52) adlı kadının Bafra ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 6 bin 800 dalı dolu toplam 764 bin 800 dal makaron, 183,5 kilo kıyılmış tütün, 3 adet sigara sarma makinesi, bin 585 adet TAPDK denetim pulu, bin 600 adet sigara sarma kağıdı, 215 adet boş sigara kutusu, 550 adet şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 195 adet 7.65 mm çaplı tabanca mermisi, 100 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi, 1 adet tüfek, 19 adet kartuş ve 1 adet seyyar dipçik ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.E.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 764 bin 800 dal makaron ve silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 764 bin 800 dal makaron ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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