Samsun'da 764 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 764 bin 800 makaron ele geçirildi

06.04.2022 17:22
Samsun'da 764 bin 800 makaron ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 764 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 764 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 758 bin boş, 6 bin 800 de doldurulmuş makaron, tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, pompalı tüfek, 19 kartuş, 295 fişek, 183,5 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinesi, 215 boş sigara kutusu, 550 şeffaf sigara koyma poşeti, 1585 TAPDK bandrollü ve 1600 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Y. E.Ç. emniyete götürüldü.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 764 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika


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