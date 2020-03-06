Samsun'da 8 aylık hamile Iraklı kadına saldıran yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 8 aylık hamile Iraklı kadına saldıran yakalandı - Son Dakika

Samsun'da 8 aylık hamile Iraklı kadına saldıran yakalandı

6 saat önce

Samsun'da 8 aylık hamile Irak uyruklu kadına sokak ortasında saldırarak hastanelik eden kimliği belirsiz bir kişi polisin takibi sonucu 3 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da 8 aylık hamile Iraklı kadına saldıran yakalandı, System.String[]

Samsun'da 8 aylık hamile Irak uyruklu kadına sokak ortasında saldırarak hastanelik eden kimliği belirsiz bir kişi polisin takibi sonucu 3 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile olan Irak uyruklu F.M.A. (34) adlı kadın eczaneye ilaç almaya giderken iddiaya göre, "Bu ülkeden gidin" diyen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak yumrukla darp edilip, yere düştü. 2 çocuk annesi kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Iraklı hamile kadına saldırarak darp ettiği iddia edilen 25 yaşındaki R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek adli rapor alınan R.Ç., söz konusu kadına saldırmadığını, kadını sadece öptüğünü iddia etti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Canik, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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