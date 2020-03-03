Samsun'da 8 aylık hamile kadın saldırıda hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 8 aylık hamile kadın saldırıda hastanelik oldu - Son Dakika

Samsun'da 8 aylık hamile kadın saldırıda hastanelik oldu

6 saat önce

Samsun'da 8 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

Samsun'da 8 aylık hamile kadın saldırıda hastanelik oldu, System.String[]

Samsun'da 8 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile olan Irak uyruklu Fawaza M.A. (34) adlı kadın eczaneye ilaç almaya giderken iddiaya göre, "Bu ülkeden gidin" diyen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak yumrukla darp edilip, yere düştü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi kadın tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Canik, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • Turan: Ulan şerefsiz it döveceksen git erkeklerine saldır ne istiyorsun hamile kadından gücün kadına mı yetiyor delikanlı bozması sana hayvan bile denilmez... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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