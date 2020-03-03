Samsun'da 8 aylık hamile kadın saldırıda hastanelik oldu - Son Dakika

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Samsun'da 8 aylık hamile kadın saldırıda hastanelik oldu
6 saat önce
Samsun'da 8 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
Samsun'da 8 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile olan Irak uyruklu Fawaza M.A. (34) adlı kadın eczaneye ilaç almaya giderken iddiaya göre, "Bu ülkeden gidin" diyen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak yumrukla darp edilip, yere düştü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi kadın tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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