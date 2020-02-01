Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
13 dakika önce
Çarşamba ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:54 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Kirazlıkçay Mahallesi'nde T.B. (37) isimli kişi şüphe üzerine durduruldu.
Kimlik sorgulaması sırasında polis ekiplerince zanlının kardeşine ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda tasarlayarak öldürme, hakaret, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri alma-bulundurma gibi 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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