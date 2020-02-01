Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

13 dakika önce

Çarşamba ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı, System.String[]

Çarşamba ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Kirazlıkçay Mahallesi'nde T.B. (37) isimli kişi şüphe üzerine durduruldu.

Kimlik sorgulaması sırasında polis ekiplerince zanlının kardeşine ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda tasarlayarak öldürme, hakaret, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri alma-bulundurma gibi 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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