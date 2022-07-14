Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti

14.07.2022 14:39

Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti Samsun'da ayağına tutunan keneyi kendisi çıkaran 8 çocuk annesi kadın, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kaybetti.

Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da ayağına tutunan keneyi kendisi çıkaran 8 çocuk annesi kadın, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi Rabiye Güngör abdest alırken ayağına kene tutunduğunu fark etti. Rabiye Güngör keneyi tutunduğu yerden çıkararak öldürdü. Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Rabiye Güngör'e kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Rabiye Güngör'un kardeşi Recep Bayındır, "Tarlada saman balyası yaparken ayağına kene tutunmuş. Evde keneyi kendisi çıkarmış. Ateşlenince hastaneye kaldırılmış. Kenenin düşmanı keklik. Avcılarımız keklikleri vurmasınlar. Bir parça et için insanların hayatını riske sokuyorlar" dedi.

YORUMLAR
500
Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Ordu'da babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kız kardeşini yaraladı Son dakika haberleri: Ordu'da babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kız kardeşini yaraladı
Kaynak: İHA

Samsun, Havza, Kırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 14:46:37. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement