Son Dakika Haberleri: Samsun'da 8. Geleneksel Futbol Turnuvası sona serdi
Son Dakika Güncel Samsun'da 8. Geleneksel Futbol Turnuvası sona serdi

Samsun'da 8. Geleneksel Futbol Turnuvası sona serdi

6 saat önce

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 8. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Amisosspor şampiyon oldu.

Samsun'da 8. Geleneksel Futbol Turnuvası sona serdi, System.String[]

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 8. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Amisosspor şampiyon oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı halı sahasındaki turnuvanın finalinde, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nin oluşturduğu Amisosspor ile Samsun Adliyesi personelinden oluşan Elitspor karşılaştı.

Elitspor'u 2-1 mağlup eden Amisosspor şampiyon oldu.

Turnuvada, Elitspor ikinci olurken ve hakimlerden oluşan HSYK Spor, turnuvayı 3. tamamladı.

Dereceye giren takım ve sporculara madalya ile kupa takdim edildi.

Turnuvada gol krallığı kupasını ise Amisspor'un futbolcusu Murat Topkaya aldı.

Başsavcı, Futbol, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray taraftarından destek çağrısı
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesini tamamladı Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 21:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da 8. Geleneksel Futbol Turnuvası sona serdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]