Samsun'da 8. Geleneksel Futbol Turnuvası sona serdi

Turnuvada gol krallığı kupasını ise Amisspor'un futbolcusu Murat Topkaya aldı.

Dereceye giren takım ve sporculara madalya ile kupa takdim edildi.

Turnuvada, Elitspor ikinci olurken ve hakimlerden oluşan HSYK Spor, turnuvayı 3. tamamladı.

Elitspor'u 2-1 mağlup eden Amisosspor şampiyon oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı halı sahasındaki turnuvanın finalinde, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nin oluşturduğu Amisosspor ile Samsun Adliyesi personelinden oluşan Elitspor karşılaştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 8. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Amisosspor şampiyon oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesini tamamladı

Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi