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Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

22.12.2021 12:19

Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandıSAMSUN Samsun'da çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

SAMSUN Samsun'da çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran konutlarında saat 09.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Kızıltepe çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısından yere düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Kızıltepe tedavi altına alındı. Kızıltepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

İlkadım, Samsun, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 8 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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