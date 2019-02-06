Samsun'da 8. Kattan Düşen Çocuk Öldü
15 dakika önce
Samsun'da 8. kattaki evlerinin penceresinden düşen Irak uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.
Samsun
'da 8. kattaki evlerinin penceresinden düşen Irak
uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 6 yaşındaki İbrahim Ahmed Marhoon, İlkadım
ilçesi Çiftlik
Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan apartmanın 8. katındaki dairenin penceresinden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çocuğun düştüğünü fark eden yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtartılamadı. Hastaneye gelen çocuğun anne ve babası fenalık geçirdi.
Apartmana gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:51 Kaynak: AA
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