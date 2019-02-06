Son Dakika Haberleri: Samsun'da 8. Kattan Düşen Çocuk Öldü

Samsun'da 8. Kattan Düşen Çocuk Öldü

15 dakika önce

Samsun'da 8. kattaki evlerinin penceresinden düşen Irak uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.

Samsun'da 8. Kattan Düşen Çocuk Öldü, System.String[]
Samsun'da 8. kattaki evlerinin penceresinden düşen Irak uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 6 yaşındaki İbrahim Ahmed Marhoon, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan apartmanın 8. katındaki dairenin penceresinden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtartılamadı. Hastaneye gelen çocuğun anne ve babası fenalık geçirdi.

Apartmana gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:51 Kaynak: AA

İlkadım, Irak, Samsun, Güncel
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