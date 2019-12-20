Samsun'da 8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm 2020'de başlayacak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ve İlkadım ilçelerinde 8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmasına 2020 yılında başlayacaklarını söyledi.

Demir, Sevgi Kafe'de düzenlediği basın toplantısında, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarına vurgulayan Demir, "Samsun'da aşağı yukarı 15-20 yıldır kentsel dönüşüm noktasında ciddi bir beklenti vardı. Samsun'un ana merkezi olan alanlarda neredeyse tüm mahallelerde ciddi kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Özellikle Canik ilçesinde Gaziosmanpaşa ile Soğuksu mahallelerinde, İlkadım ilçesinde ise Hastanebaşı, Zeytinlik, Anadolu, Kökçüoğlu, Saitbey, Kadıköy ve Fatih mahallelerine varana kadar proje çalışmalarımızı tamamladık. 2020 yılında kentsel dönüşüme başlayacağız." dedi.

Samsun'un birçok noktasına katlı otopark yapmayı planladıklarını aktaran Demir, "Daha önce belediyemize ait kiracıların ve mülk sahiplerinin bulunduğu Anakent iş merkezinin kamulaştırma çalışmalarını başlattık. Orayı yıkıp katlı otopark yapacağız. Eski İlkadım Belediyesi hizmet binası konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İlçe belediyesi ile anlaşırsak orasını da katlı otopark yapacağız. Ayrıca Çiftlik Mahallesi'nde yer tespitlerimizi yapıyoruz. Adaları kamulaştırıp yıkıp otopark yapacağız. Yani Samsun'un otopark sorunu çözmeyi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, Çiftlik Caddesi olarak bilinen İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmaması için anket çalışmasını tamamladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Anket çalışmamızı cadde esnafı ve caddede ikamet eden hane halkı ile yaptık. Anketten çıkan sonuç, caddenin araç trafiğine açılması oldu. Akıllı trafik yönetimleri üzerinde çalışıyoruz. 4 kavşakta uygulama projelerine başlayacağız. Küçük göbekleri kaldıracağız. Optik okuyucular araç trafiği sayacak ve ışıkları ona göre ayarlayacak. Sistem yeşil ışığı kendisi ayarlayacak. Dolayısıyla trafik bayağı rahatlayacak."

Samsun'da birçok alanda çok ciddi değişim ve dönüşüme neden olacak çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Demir, "Yeni bir Samsun'u hep birlikte planlayarak yapıyoruz. Beklediğimizden daha iyi bir yerdeyiz. 2020 yılında sahaya daha etkin şekilde gireceğiz. Birçok alanda değişimler yaşanacak. 2020 projelerimizi hayata geçirdiğimiz yıl olacak." diye konuştu.

Toplantıya Samsun'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.