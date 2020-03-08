Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

6 saat önce

Samsun'da Kadın Dayanışması üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi, System.String[]

Samsun'da Kadın Dayanışması üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Samsun Öğretmenevi önünde bir araya gelen, pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, İstiklal Caddesi'nden "kadınlara özgürlük", "kadınlar birlikte güçlü" sloganları atarak Lise Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Sevil Topaloğlu, grup adına yaptığı açıklamada, kadınların yalnızca iş gücü piyasasında değil, evde görünmeyen emekleriyle de değer ürettiklerini belirterek, "Kadınların emeği yaşamın her alanında daha görünmez hale gelirken her krizle birlikte işsiz ve geleceksiz kalanlar yine kadınlar olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddete değinen Topaloğlu, "Artık sorunlarımız karşısında somut politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması, her türlü şiddet ve istismarı önleyici politikalar üretilmesi gerekmektedir. Yaşamın her alanında biz kadınlar olarak özgürlükte ısrarlı ve mücadelede kararlıyız. Şiddetsiz bir toplum, eşitlik ve adalet taleplerimize sahip çıkarak şiddetin hiçbir türüne sessiz kalmayacağız." şeklinde konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Caddesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 03:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]