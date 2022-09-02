Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika
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Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi

02.09.2022 16:58
Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi

Samsun'da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Samsun'da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Samsun'a kampa gelen üniversite öğrencilerinden oluşan kafilede yer alan B.Y.(18), E.Y.(23), B.Ü.(20), Z.A.(19), S.G.(19), İ.E.(21), İ.T.(20) ve E.E.(21), kampta yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen 9 öğrenci 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika
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