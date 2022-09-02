Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce 'den Samsun'a kampa gelen üniversite öğrencilerinden oluşan kafilede yer alan B.Y.(18), E.Y.(23), B.Ü.(20), Z.A.(19), S.G.(19), İ.E.(21), İ.T.(20) ve E.E.(21), kampta yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen 9 öğrenci 19 Mayıs Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Samsun 'da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika

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