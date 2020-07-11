Samsun'da 80 bin ton fındık rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Samsun'da 80 bin ton fındık rekoltesi bekleniyor

Samsun'da bu sezon 80 bin ton fındık üretilmesi bekleniyor.

Samsun'da bu sezon 80 bin ton fındık üretilmesi bekleniyor.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı fındık rekoltesi tahmin çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü, Karadeniz İhracatçılar Birliği, FİSKOBİRLİK, ziraat odası, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odası, Ulusal Fındık Konseyi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi temsilcilerinin yer aldığı komisyon, fındık rekoltesini 80 bin ton olarak tahmin etti.

Tahmin çalışmaları, oransal yoğunluğa göre belirlenen sahil, orta ve yüksek kuşaktaki köylerde tespit edilen fındık bahçelerinde işaretlenen dallarda çotanak sayımlarıyla yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirilmek üzere tamamlanan rekolte çalışmaları komisyonumuz tarafından da karara bağlanmıştır. Stratejik ürünümüz olan fındıkta rekolte tahmini önemli olup, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da titizlikle gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Giresun, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 80 bin ton fındık rekoltesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

10:21 Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu 09:50 Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? 09:48 Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak! 09:34 Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor 09:20 Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 08:33 Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu 08:22 Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor 07:52 Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu 07:41 Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti 04:01 Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı 01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
10:21
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
09:50
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
09:48
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
09:34
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
09:20
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
08:33
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
08:22
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
07:52
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
07:41
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
04:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 10:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 80 bin ton fındık rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]