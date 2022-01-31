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Samsun'da 81 yaşındaki kadın çatı katında iple asılı olarak bulundu - Son Dakika

Samsun'da 81 yaşındaki kadın çatı katında iple asılı olarak bulundu

31.01.2022 22:57
Samsun'da 81 yaşındaki kadın çatı katında iple asılı olarak bulundu

Samsun'da yaşayan 81 yaşındaki kadın, eşi tarafından çatı katında iple asılı olarak bulundu.

Bafra ilçesindeki Yakintaş Mahallesi'nde 81 yaşındaki Kadriye Karagöz, 2 katlı evin çatı boşluğunda eşi tarafından ipe asılı halde bulundu. 112'ye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karagöz, Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 81 yaşındaki kadın çatı katında iple asılı olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 81 yaşındaki kadın çatı katında iple asılı olarak bulundu - Son Dakika
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