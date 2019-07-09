Son Dakika Haberleri: Samsun'da 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi
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Samsun'da 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi

1 saat önce

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Samsun'da 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi, System.String[]
Jandarma, Samsun, Ordu, 3. Sayfa
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen parfümlerin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Terme Miliç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Samsun- Ordu karayolunda içinde kaçak olarak ülkeye sokulan malzeme olduğu bilgisi alınan tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 500 koli içerisinde 108 markaya ait toplam 85 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen parfümlerin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
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