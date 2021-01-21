Samsun'da 85 yaş üstü vatandaşları aşılama çalışması başladı - Son Dakika

Samsun'da 85 yaş üstü vatandaşları aşılama çalışması başladı

21.01.2021 15:45
Samsun'da 85 yaş üstü vatandaşları aşılama çalışması başladı, System.String[]

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 85 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmasının başladığını söyledi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 85 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmasının başladığını söyledi.

Oruç, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdürülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulama sürecinin devam ettiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği sıralamaya göre Kovid-19 aşı uygulamasını adım adım sürdürdüklerini vurgulayan Oruç, "Bu çerçevede ilk etapta öncelikli risk grubu olarak belirlenen sağlık çalışanlarımız, huzurevi, engelli ve bakımevi gibi merkezlerde kalan misafirlerimiz, buralarda görev yapan çalışanlar ve 90 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasına başlamıştık." dedi.

Oruç, bugün itibarıyla 85 yaş üstü vatandaşların aşılama işlemine de başladıklarına dikkati çekerek, "Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS uygulamaları üzerinden randevu oluşturarak başvurularını yapabilir. Başvurularını oluşturan vatandaşlarımız, isterlerse randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabilecekleri gibi sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olduklarını belirtmeleri halinde hekim ve uzman sağlık personeliyle evlerine gelecek mobil aşı ekiplerimize ikametlerinde de yaptırabilirler." ifadesini kullandı.

Aşı uygulamasının Türkiye'de mecburi değil, gönüllülük esasına göre sürdürülen bir uygulama olduğunu vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Özellikle risk grubunda olan vatandaşlarımız için aşının hayati önemi düşünüldüğünde 85 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın hiç tereddüt göstermeden mutlaka başvurularını yapmalarını, aşı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız aşılama süreciyle ilgili bilgi almak istedikleri bir konu olursa İl Müdürlüğümüzün 311 25 21/22/24 nolu telefonlarından Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattımızı arayarak da bilgi alabilirler. Sağlık Müdürlüğü olarak deneyimli aşı ekiplerimizle Kovid-19 hastalığını ilimizden uzaklaştırmak için etkin şekilde aşı uygulamasını sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da aşı süreci tamamlanana ve Sağlık Bakanlığımız tarafından, 'Artık bitti' denene kadar önlemlere azami dikkat gösterip, kurallara uyarak yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte mücadele edersek kazanabiliriz."

Muhammet Ali, Engelli, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 85 yaş üstü vatandaşları aşılama çalışması başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyası kabarık! İşte yaşadığı sorunlar ve gerilimler Akıllı telefon devleri Oppo ve Tecno Türkiye'de üretime başlamak için gün sayıyor Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et
Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım         
15:57
Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu? Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?         
15:44
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı         
15:29
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz         
14:18
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı         
13:59
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı         
12:42
Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:26
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Adalet Bakanı Gül: Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor Adalet Bakanı Gül: Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor         
12:01
Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 16:06:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 85 yaş üstü vatandaşları aşılama çalışması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei